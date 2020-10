Vitória do tédio no Old Trafford

Todos esperavam uma grande partida, um verdadeiro embate entra Solskjaer e Lampard, mas as duas equipes acabaram apresentando cautela, até demais. Os dois foram bastante cautelosos e não conseguiam criar jogadas que pudessem oferecer perigo. A saída foi arriscar da intermediária, mas nem Manchester United e nem Chelsea conseguiram balançar a rede.

Na zaga 'red devil', Maguire jogou bastante bem e neutralizou muitas das chances dos 'blues'. A primeira chance de perigo do jogo saiu apenas aos 25 minutos: Havertz recebeu longo lançamento na intermediária, tocou na frente para Werner, mas o alemão não conseguiu dominar.

Aos 32 e 34 minutos, houve uma grande chance de gol para cada. Pulisic roubou bola de Fred no meio-campo, chegou até a intermediária, chutou e a bola desviou em Lindelof, passando perto do goleiro.

E como resposta, os de Lampard contaram com a noite inspirada do goleiro Mendy. Rashford recebeu na frente de Mata, ele ficou na cara do gol e chutou cruzado. Mendy pegou com o pé direito.

E em poucos minutos depois, Mendy brilhava novamente. Mata recebeu na entrada da área e chutou colocado com veneno no canto. O goleiro se esticou todo e fez um milagre.

Com essas poucas chances de perigo, o primeiro tempo chegou ao fim.

O segundo tempo começou sem alterações e com a aparência de que seria diferente, os times atacando mais. Mas era apenas impressão.

Uma parte que vale a pena destacar é que essa partida foi a de estreia de Cavani no Manchester United, que entrou , foi direto para o escanteio e quase marcou um gol. Ele desviou de calcanhar uma bola no 1º pau e quase fez o gol dos 'red devils'.

E já no fim do jogo, após várias tentativas de abrir o placar, Mendy pegou o que seria o gol do jogo. A bola sobrou para Rashford na entrada da área, ele chutou colocado cheio de veneno e Mendy voou para fazer uma linda defesa.

Com isso, o jogo acabou chegando ao fim sem gol para nenhum lado.