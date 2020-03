Vlahovic, da Fiorentina, positivo para coronavírus

O coronavírus chegou ao vestiário da Fiorentina. Vlahovic deu positivo, como o clube confirmou oficialmente. Ele já está isolado em sua casa para evitar mais infecções. A próxima coisa é que todos que estiveram em contato com ele nos últimos cinco dias façam o mesmo.

Isso ocorre porque 5,1 dias é o tempo médio de incubação do COVID-19. O jogador de futebol poderia ter infectado colegas, familiares e funcionários da entidade. Será necessário identificar quem começa a mostrar sintomas para isolar os possíveis infectados.

"A AFC Fiorentina relata que o jogador Dusan Vlahovic testou positivo para o coronavírus COVID-19 quando o jogador está assintomático e em casa", informou a entidade em uma carta. Eles o publicaram em suas redes sociais.

"Atualmente, o clube está ativando todos os protocolos de isolamento exigidos pela lei, começando com a contagem de todas as pessoas que tiveram contato com o jogador", finalizou a comunicação. Se houver mais casos, eles aparecerão em breve.