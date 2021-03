Voltando de lesão, Neymar entra na lista do PSG para enfrentar o Lyon

O treinador Mauricio Pocchettino confirmou neste sábado que Neymar estará presente com o grupo na partida desse domingo contra o Lyon, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O jogador treinou normalmente na véspera do jogo e entrou na lista de convocados do PSG.

"Neymar está na lista de relacionado para amanhã, estará no grupo. É uma grande felicidade contar com ele. É um avanço para ele e para o time", disse o técnico em entrevista coletiva concedida na véspera da partida.

O brasileiro de 29 anos se recuperou da lesão muscular na coxa esquerda, que foi sofrida em 10 de fevereiro, contra o Caen, pela Copa da França. Nesta temporada, ele soma 18 jogos disputados e 13 gols marcados.

O PSG chega à 30ª rodada do Campeonato Francês somando 60 pontos e ocupando o segundo lugar, empatado com o Lyon e a três pontos do líder Lille. O Monaco, com 59 pontos, é o quarto colocado e também está vivo na briga pelo título.