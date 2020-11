"Voltar ao Real Madrid dependerá de Florentino e Zidane"

O Real Madrid voltou a enviar Dani Ceballos ao Arsenal, onde vem jogando bem sob as ordens de Mikel Arteta. Nesta temporada, ele disputou 13 partidas, sete delas como titular, e parece agradar no Emirates Stadium.

Seus começos de temporada no clube inglês não foram simples com Unai Emery, mas ele acabou encontrando seu jogo. Neste sábado, Dani falou ao 'The Sun' e foi bastante positivo.

"No ano passado eu fui feliz no Arsenal e chegamos a um acordo com o Real Madrid para continuar por mais um ano. Não há problema porque todos entendemos que era o melhor para meu futuro", explicou Ceballos sobre sua continuidade.

Neste sentido, disse que ficaria encantado de voltar ao Bernabéu, mas não depende dele: "Tenho contrato com o Real Madrid nos próximos três anos e não sou o único que decide. Também depende do presidente e do treinador mas ninguém poderia recusar o Real Madrid".

Por último, elogiou bastante o conjunto merengue e revelou as maravilhar que fala seu companheiro Meust Özil: "O Bernabéu é a Meca do futebol. Pode perguntar a Özil, que sempre diz que o Real Madrid é o melhor clube do mundo. Usar esse escudo é o sonho e a meta de 99% dos jugadores".

Seu desentendimento com David Luiz já não existe mais

A mídia inglesa revelou que Dani Ceballos acabou se desentendendo com David Luiz em um treinamento e até chegaram a trocar agressões físicas. O espanhol desmentiu tudo no Twitter e deu mais detalhes em tal entrevista ao 'The Sun', na qual confessou que sim houve tensão, mas que se reconciliaram.

"Não vou dizer que não houve um estranhamento. Somos dois jogadores com qualidades de liderança muito parecidas e são coisas que podem acontecer. Aconteceu apenas um dia. Conversamos na mesma tarde após a discussão", explicou.