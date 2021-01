Vrsaljko consegue convencer Simeone

O Atlético de Madrid é lançado pela LaLiga. A equipe rojiblanca está sete pontos à frente do Real Madrid, seu perseguidor mais imediato, e tudo isso graças a essa virada conquistada em Ipurua na última quinta-feira.

Luis Suárez, autor de um doblete, liderou os rojiblancos e levou-os à vitória. Simeone ficou encantado com o uruguaio e também com a atuação de Vrsaljko, que completou os 90 minutos em alto nível.

O portal 'AS' aponta que o croata convenceu o treinador argentino e tudo parece indicar que o lateral-direito será seu até a volta de Trippier. Vale lembrar que o britânico supostamente violou as regras de apostas e foi sancionado pela FIFA com dez semanas sem jogar.

Vrsaljko terá mais chances de se fortalecer nessa posição e complicar as coisas para seu companheiro de equipe. Até o momento nesta temporada, o de Rijeka disputou quatro partidas e marcou um gol.