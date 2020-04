Willian admite que não deve renovar com o Chelsea

Os diferentes interesses no prazo de renovação entre Willian e Chelsea está levando ao fim da história do brasileiro no clube. Em entrevista a 'Fox Sports', o tom de despedida ficou claro, assim como o motivo da discordância entre ambas as partes.

"Todos sabem que meu contrato termina em poucos meses e que a renovação é algo difícil de acontecer. Eu acho que será bem difícil renovar, pois o Chelsea me ofereceu dois anos. Eu pedi três e acabou aí, não conversamos, não negociamos nunca mais", reconheceu o camisa 22 de 31 anos.

Em sete temporadas com o Chelsea, Willian conquistou os títulos da Premier League em 2015 e 2017, além da Europa League em 2009. No total, o jogador multiuso de Lampard soma 329 partidas oficiais e 59 gols.

O brasileiro conta com um grande cartaz na Europa e já despertou, nas últimas janelas de transferências, o interesse de clubes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain.