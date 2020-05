Zé Ricardo lembra "absurdo" em demissão do Botafogo e hostilidade da torcida no aeroporto

Zé Ricardo foi contratado pelo Botafogo em 2018 e, mesmo com as passagens por Flamengo e Vasco, foi muito bem recebido pela torcida de seu novo clube. Mas o amor durou pouco. Em conversa exclusiva com a Goal, o treinador relembrou sua demissão e um triste episódio com alguns torcedores do clube.

A última partida de Zé Ricardo pelo Botafogo foi em 2019, contra o Juventude, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a derrota por 2 a 1, o clube de General Severiano acabava novamente eliminado da competição de maneira precoce. Após o resultado, o treinador foi demitido ainda antes de deixar Caxias do Sul.

Porém, ao chegar no aeroporto, Zé Ricardo foi surpreendido por um grupo exaltado de torcedores que estavam xingando e ameaçando o treinador.

“Isso é uma coisa absurda. Eu já tinha até saído do Botafogo. Minha saída já tinha sido noticiada quando a gente ainda estava em Caxias do Sul. Então não havia motivo para aquilo”, lembrou o treinador.

Após chegar ao aeroporto, Zé Ricardo contou que ficou com o preparador de goleiros do clube esperando a aglomeração de torcedores se dissipar. Porém, ao tentar sair do local, foi visto pelo grupo e então tudo começou.

“Naquele momento fui pego desprevenido. A gente soube que tinha um pessoal [esperando no aeroporto]. Mas como o elenco saiu pela porta dos fundos, a gente imaginou que depois de 40 minutos, a aglomeração já estaria menor e realmente estava”, lembrou. “Mas quando eu fui sair, os poucos torcedores que estavam lá me viram. A situação foi bem desagradável”.

Mas mesmo com a experiência negativa, Zé Ricardo sabe que essa postura foi de um pequeno grupo de torcedores, que não representa a linda torcida que o Botafogo tem.

“Aquilo foi descabido. Um grupo pequeno de torcedores, mas que fez muito barulho. Acho que foi dado muito alarde para o episódio, talvez como eles queriam”.

O treinador também contou que o episódio serviu como lição para que ele tomasse mais cuidado em situações semelhantes.

“Aquilo me fez repensar algumas coisas. Não posso dizer que é culpa minha, porque eu só estava andando no aeroporto, mas a gente vê que precisa avaliar melhor as situações de risco. Então me fez ser mais precavido”.

Em 47 partidas à frente da equipe, o treinador conquistou apenas 20 vitórias. Tudo bem que a situação financeira do Botafogo não ajudava, mas isso não serviu como justificativa para o grupo de torcedores. Episódios tristes que fazem parte da rotina do futebol brasileiro.