Zico torce para Gabigol o superar: “não tem problema”

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e, já naquela que foi sua primeira temporada, colocou seu nome na história do Rubro-Negro. Fez os dois gols no título de Libertadores, sobre o River Plate, e no caminho rumo à conquista do Brasileirão superou Zico como maior artilheiro de uma única edição do certame pelo Fla.

Contratado em definitivo, o camisa 9 iniciou 2020 também em alto nível e mostrando que poderá alcançar grandes recordes pelo Rubro-Negro. E se você acha que Zico, maior artilheiro e ídolo do clube em todos os tempos, fica preocupado com a possibilidade de Gabigol eventualmente ser considerado o maior ídolo do Fla, está muito enganado!

“Eu acho que não tem nenhum problema. Ídolos são para serem superados e recordes são para serem batidos, e se ele se tornar o grande ídolo da história do Flamengo é sinal de que ele fez muito mais pelo Flamengo”, disse o Galinho de Quintino, durante live feita no Instagram do portal 'Goal Brasil'.

“Eu vou ficar feliz como torcedor do Flamengo. Quando você atinge certas metas, as pessoas sabem da sua capacidade e cobram mais. Então, ele entendendo isso, pode realmente fazer bem mais do que fez até agora pelo Flamengo. Para mim não tem nenhum problema, eu lido muito bem com essas coisas. Eu sei que as pessoas jamais vão se esquecer do que eu fiz pelo Flamengo”.