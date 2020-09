Zidane elogia desempenho defensivo do Real após estreia com empate sem gols. DUGOUT

Confira trechos da entrevista de Zinedine Zidane após a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol de 2020/21, quando os atuais campeões empataram por 0 a 0 com a Real Sociedad fora de casa.