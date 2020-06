Zidane escala Rodrygo, Hazard e Benzema no ataque

A LaLiga está de volta. O primeiro passo foi dado no dérbi entre Sevilla e o Real Betis, que terminou com uma vitória do time da casa. Neste domingo, é a vez do Real Madrid enfrentar o Eibar.

O técnico Zidane tem a necessidade de vencer para evitar que o Barcelona se distancie na liderança. Apenas dois pontos os separavam antes da rodada, mas com a vitória catalã no sábado, a distância aumentou para cinco.

Lucas Vázquez, Mariano, Jovic e Nacho são os desfalques do time do treinador francês para essa retomada do campeonato.

Os adversários estão muito mais abaixo na tabela, com 27 pontos após 27 rodadas e ocupando a 16ª posição. O time do técnico José Luis Mendilibar tem apenas quatro pontos a mais que o lanterna Espanyol e precisa pontuar para evitar a zona de rebaixamento nesta reta final.

As escalações de Real Madrid e Eibar

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Rodrygo e Benzema.

Eibar: Dmitrovic; Arbilla, Oliveira, Rafa Soares, Rober, Sergio Álvarez, Cristóforo, Edu Expósito, Orellana, De Blasis e Kike.