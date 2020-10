Zidane fala em boa partida do Real Madrid e enaltece seus jogadores: "Orgulhoso"

O Real Madrid foi até o Camp Nou e bateu o Barcelona por 3 a 1 em um 'Clássico' cheio de polêmicas. O treinador merengue destacou a boa partida do Real Madrid e enalteceu seus jogadores.

“Não sei se foi justo ou injusto. O que posso dizer é que tenho orgulho da minha equipe. Fizemos isso contra uma equipe que sempre nos coloca em apuros. Já tivemos Courtois duas vezes, mas também tivemos chances de marcar quatro gols. No final, feliz por marcar três pontos aqui. Temos que aproveitar depois de todos os comentários que fizeram sobre nós”, disse o treinador após vencer o 'Clássico'.

“Não estamos aqui para calar bocas. Estamos aqui para fazer o nosso e acreditar no que fazemos. É o que fizemos. Tenho muito orgulho do que fizemos, defendendo compactos e depois atacando com espaços”, completou.

Confira um trecho da entrevista coletiva de Zidane no vídeo acima!