Zidane pensa em escalar Bale como titular

Antes da parada do futebol, Bale não vivia o melhor momento da sua relação com Zidane. Nos últimos jogos, que foram o 'Clássico' e a partida contra o Betis, ele ficou de fora. No anterior, contra o City, ficou no banco.

Mas isso poderia ter mudado com a retomada da Liga Espanhola. 'AS' assegura que o treinador pensa em colocá-lo como titular. Não está confirmado, mas o francês está pensando na possibilidade de ter um trio formado por Bale, Hazard e Benzema.

Assim, Hazard ficaria na ponta esquerda e Karim centralizado. Seria um trio de ataque muito poderoso, mas o baixo redimento do galês nas últimas temporadas preocupa.

No entanto, Bale ainda tem 11 jogos para recuperar a confiança da torcida 'merengue' e voltar a ser importante para o grupo.