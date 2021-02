Ramos e Hazard voltam aos treinos

Boas notícias para o Real Madrid. Sergio Ramos e Eden Hazard trabalharam normalmente com o restante do grupo no treino da manhã desta quarta-feira.

Zinedine Zidane comanda as atividades pensando na visita ao Huesca, que está marcada para o próximo sábado, 6 de fevereiro, e vale pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol.

Na sessão da segunda-feira, o capitão realizou parte do treino na academia e parte no gramado de Valdebebas. Ele mostrou estar recuperado do problema de joelho e pronto para retornar a campo, após quase um mês afastado.

Por sua vez, Hazard, que não treinou com o grupo na terça-feira, também trabalhou normalmente com o restante dos companheiros. No entanto, o belga passará por exames médicos e não tem retorno garantido.

Os desfalques garantidos são os de Lucas Vázquez, Rodrygo e Valverde, que continuam alternando o trabalho na grama com a academia. Carvajal também está descartado devido a lesão. A outra ausência será a de Nacho, que permanece isolado em casa após testar positivo para Covid-19.