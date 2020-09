Zidane sobre Bale: "Eu nunca tive problemas com ele"

Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, não tratou como oficializada a saída de Gareth Bale, admitiu que não falou com o jogador na sua despedida, elogiou a sua trajetória, mas não revelou os motivos da sua transferência e negou problemas com atacante.

"Eu nunca tive problemas com Bale. Sempre vão existir essas coisas que acontecem. Agora, ele faz uma mudança. Tudo o que podemos fazer é desejar o melhor. Essas coisas acontecem no futebol, mas sempre disse que ele era um jogador espetacular" disse o treinador.

Zidane não confimou a saída de Bale do Santiago Bernabéu: "Até o momento é o nosse jogador porque o assunto ainda não está definido e eu não vou falar de coisas que não tem sentido".

"Sabemos o jogador que ele é, o que fez em sete anos no Real Madrid e agora o mais importante é o que o jogador quer fazer. Minha opinião é a mesma, fazer as coisas como sempre juntos com o clube e o jogador, no final é ele quem escolhe", completou.