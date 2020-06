Zidane volta a treinar com todo o grupo

Passaram 82 dias desde o último treinamento completo de Zidane no comando do Real Madrid. Era 11 de março, um dia antes do positivo de Thompkins, fazendo todo o elenco ficar em quarentena.

Os madridistas voltaram ao trabalho em 11 de maio, apenas um mês depois, mas o fizeram com treinamento individual em pequenos grupos. Pouco a pouco, os grupos ficavam maiores.

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o técnico já conta novamente com todo o elenco no centro de treinamento. É a quarta fase do protocolo assinado pelos clubes e pelas autoridades de saúde.

Apenas onze dias de treinamento em grupo ocorrerão na capital espanhola, já que a LaLiga começará no dia 11 de junho, com o clássico entre Sevilla e Betis.