Ziyech abre o placar para o Chelsea contra o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid entrou no Etihad Stadium precisando vencer para continuar vivo na Champions League, mas viu os anfitriões mais organizados e com maior ímpeto ofensivo no primeiro tempo.

O Chelsea de Thomas Tuchel, que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, esteve mais tempo no campo adversário e teve as melhores chances sem sofrer muitos riscos na zaga até abrir o placar.

A bola entrou após 33 minutos de bola rolando, com lance originado em contra-ataque veloz puxado por Kai Havertz e iniciado no campo de defesa. O jovem alemão acionou Timo Werner, que invadiu a área e cruzou rasteiro para Ziyech.

O atacante marroquino da camisa 22 avançou desde sua área acompanhando todo o lance até chegar livre na área e receber precisando apenas empurrar de primeira para dentro.