10 jogadores que você não sabia que jogaram com Messi

Manu Lanzarote (Sabadell)

O ex-jogador do Zaragoza atuou no Barcelona B quando Messi ainda estava ali. Não jogou muito, mas foi companheiro do craque argentino.

Xavi Torres (Al-Arabi)

O jogador disputou algumas partidas pelo Barça na temporada 2008-09, a primeira de Pep Guardiola como treinador do time.

Damià Abella (Aposentado)

Antes de se aposentar por uma grave lesão, o lateral disputou nove jogos pelo Barcelona na temporada 2004-05. E acabou sendo substituído por Leo em duas ocasiões.

Thiago Motta (Aposentado)

Motta jogou ao lado de Leo durante muito tempo, mesmo sem ser titular absoluto no time de Rijkaard.

Fernando Navarro (Aposentado)

Antes de deixar o Barcelona, dividiu o vestiário com Messi na temporada 2004-05. Não jogou muito, mas esteve lado a lado com o argentino em até quatro jogos.

Rubén (Osasuna)

Em 2004 era relacionado em partidas do time principal e B do Barcelona com Leo Messi. Chegando a disputar duas partidas na temporada 2004-05.

Sergio García (Sem equipe)

Na temporada 2003-04 jogou ao lado de Messi nas categorias de base do Barcelona.

Joan Verdú (Qingdao Huanghai)

O meia catalão passou pela base do Barcelona, onde disputou uma série de partidas ao lado de Leo Messi.

Paco Montañés (Sem equipe)

Jogou nas categorias de base azulgrana com Messi na temporada 2004-05 e chegou a estrear pelo time principla em uma derrota por 3-2 no Sánchez-Pizjuán.

Oriol Riera (Fuenlabrada)

Na juventude, fez companhia a Leo Messi no ataque do time B do Barcelona.