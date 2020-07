450 vezes Sergio Ramos

Sergio Ramos continua fazendo história no Real Madrid. O sevilhano, autor do gol da vitória contra o Getafe, chegou a 450 jogos com a camisa do time merengue na LaLiga.

O capitão se tornou o quinto jogador a alcançar esse número na história do Real, depois de Raúl González Blanco (550), Manolo Sanchís (523), Iker Casillas (510) e Santillana (461).

Nos seus 450 jogos, Ramos foi titular em 448 vezes, com 302 vitórias. Além disso, ele é o zagueiro com mais gols na história da Liga, com 70 gols (68 no Real Madrid e dois no Sevilla).

O zagueiro comemorou a marca com um gol de pênalti que o deixa com apenas dois anos de ser centenário no geral em todas as competições.

Por sua vez, o técnico Zinedine Zidane também estava comemorando, já que se tornou, após a partida contra o Getafe, o terceiro treinador que mais vezes liderou o Real Madrid no Campeonato Espanhol vezes em toda a sua história, com 140 vezes, superando o holandês Leo Beenhakker (139).