A bomba de Neymar: "O que mais quero é voltar a jogar com Messi"

O PSG saiu vencendor da partida contra o Manchester United em Old Trafford e o resultado permite ao conjunto francês sonhar com a classificação para as oitavas.

Neymar marcou duas vezes e quando passou pela zona mista falou soltou uma declaração que o barcelonismo sonhar... ou seria a torcida do PSG?

"O que mais quero é desfrutar com ele (Messi) outra vez dentro do campo. Pode até colocar no meu lugar, não tem problema. Quero voltar a jogar com ele sim. Temos que fazer no próximo ano", disse o camisa '10'.

Cabe recordar que o contrato de Lionel Messi com o Barcelona expira em junho de 2021 e até o momento o argentino deixou um possível saída no ar.