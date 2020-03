A Eredivisie pode cancelar a temporada e aumentar o número de equipes

O Governo da Holanda decidiu aumentar a suspensão do futebol no país poque não considera oportuno e nem seguro que as competições voltem a acontecer devido a pandemia do coronavírus.

Somado a isso, a KNVB (Federação Holandesa) recomenda que os clubes realizem uma pré-temporada de três semanas antes do retorno oficial, o que faria com que a temporada voltasse no dia 1º de junho.

De acordo com o 'De Telegraaf', a entidade estuda a possibilidade de encerrar a temporada 2019-20, devido a impossibilidade de disputar as últimas partidas.

Não haveriam rebaixados nesta temporada, mas sim ascendidos, ou seja, Fortuna Sittard, ADO DenHaag e Waalwijk continuariam na elite do futebol holandês e teriam a companhia de Cambuur e De Graafschap. O que deixaria a competição com 20 equipes e não 18 como é atualmente.