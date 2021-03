A impaciência de Messi com um fã que não parava de gravar

Com o foco no jogo da próxima segunda-feira pelo Campeonato Espanhol contra o SD Huesca, o Barcelona treina com o objetivo de manter o ritmo das últimas rodadas e assim esquecer a eliminação da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain.

No final de um treinamento no clube catalão, Lionel Messi deixava as instalações com o seu carro, mas se deparou com um momento de desconforto diante de um torcedor.

Enquanto o craque estava parado dentro do carro, o fã não parava de gravar o craque, até que o argentino perdeu a paciência: "Por que você sempre faz os mesmos vídeos se já tem muitos?".

A reação de Messi fez o torcedor recuar em suas intenções e pedir desculpas antes de parar de filmar.