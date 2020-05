A irrecusável oferta do Liverpool por Adama Traoré

Em Anfield, eles procuram um atacante e Adama Traoré, dos Wolves, cumpre todos os requisitos para se tornar o guerreiro perfeito de Jürgen Klopp. No Liverpool, eles o querem a todo custo e, segundo o 'The Sun', estão preparando uma oferta incrível para ficar à frente do Bayern de Munique, Manchester City, United e Arsenal, seus outros perseguidores.