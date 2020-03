A Juve sai da briga por Vidal

O retorno de Vidal à Juventus chegou a ser uma opção. Uma opção que agora, de acordo com o 'Mundo Deportivo', está descartada. Não parece que o jogador reforçará a 'Vecchia Signora' no verão.

O contrato de Vidal com o Barcelona expira em junho de 2021, por isso, no próximo verão, parece essencial que, se o clube catalão quiser ganhar algo com ele, que o venda.

Houve rumores de que ele retornaria à Itália, onde já jogou pela Juventus. E era precisamente no clube 'bianconero', onde muitos o viam de volta no ano que vem.

Mas não será assim. De acordo com a mídia acima mencionada, a Juve teria saído da briga para contratá-lo, pois parece que o clube concentrará seus esforços em contratar Ivan Rakitic.

Portanto, a Inter estaria sozinha na briga por Vidal. Pelo menos por enquanto. O caminho para que o Barcelona consega uma baixa no preço de Lautaro Martínez continua em aberto.