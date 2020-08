A Juventus que se cuide: Lyon segura PSG por 120 minutos em primeiro jogo de 'time titular'

O Lyon pode até ter perdido nos pênaltis contra o PSG pela final da Copa da Liga Francesa, mas deu esperanças ao seu torcedor... ao passo que deve ter deixado o fã da Juventus com uma "pulga atrás da orelha".

A equipe francesa, mesmo após ter derrotado a Velha Senhora pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, aparecia como uma grande zebra: a expectativa era de que o time comandado por Cristiano Ronaldo, Dybala e cia conseguisse fazer um bom resultado dentro de seus domínios e despachasse os Les Gones.

Entretanto, o Lyon mostrou contra o PSG que pode muito bem segurar a Juventus: contra o timaço dos parisienses, a equipe segurou o 0 a 0 por 120 minutos - 90 de tempo normal e 30 na prorrogação -, levou o jogo para os pênaltis e só não garantiu o título pois Keylor Navas e os batedores do rival estavam em um dia inspirado.

Na verdade, dizer que os Les Gones seguraram o resultado é uma mentira: durante vários períodos da partida, o time foi mais perigoso que o rival e poderia ter saído com a vantagem no placar - enquanto teve fôlego para jogar, a equipe deu "canseira" nos marcadores e terminou o primeiro tempo com mais chutes do que o poderoso PSG.

A boa atuação defensiva do Lyon, aliada aos últimos jogos fracos da Juventus - com dois vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas -, mostram que o clube francês pode sim passar contra a Velha Senhora e nem será uma zebra tão grande.

Contra a Juve, no primeiro jogo das oitavas de final, o Lyon contou com a boa partida de Bruno Guimarães, mas não tinha aquele que talvez seja o seu principal jogador: Memphis Depay. O holandês, recuperado de uma contusão grave, reestreou na temporada diante do PSG com uma boa partida.

Assim, com Depay, Bruno Guimarães, Moussa Dembelé, Houssem Aouar, entre outros, finalmente juntos, o Lyon pode provar que não é uma zebra: os primeiros 120 minutos oficial da equipe após a retomada já foram animadores.