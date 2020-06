A luxuosa e impressionante nova mansão de Wanda Nara e Icardi

Icardi e Wanda Nara já moravam em um grande apartamento em Paris, mas depois que o argentino assinou com o PSG, eles se mudaram para uma casa espetacular que a modelo não demorou em compartilhar por meio de stories com seus seguidores no Instagram, uma rede social na qual ela é muito ativa.

Assim, entre as publicações da argentina, ela revelou detalhes do novo lar dos Icardi. Seus filhos desfrutaram de um lanche em um grande jardim e não faltam detalhes luxuosos na casa.

Wanda Nara gravou sua filha Francesca fazendo um tutorial de maquiagem e um habitação com teto alto, molduras e madeira em mosaico.

No entanto, o que mais chamou a atenção de todos os seus fãs foi a enorme piscina com spa e elegantes colunas brancas que a família desfruta. Os comentários nas redes sociais foram imediatos.