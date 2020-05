A maioria dos clubes russos quer dar por terminada essa temporada

Entre os que querem arquivar a temporada estão equipes históricas como o Lokomotiv, segundo colocado a nove pontos do líder, Zenit São Petersburgo, com oito jogos pela frente, garantindo a vaga na Liga dos Campeões.

Ele também não mostra interesse em continuar jogando no Spartak Moscow, uma das maiores decepções da temporada, já que é o oitavo classificado, embora tenha uma desvantagem de apenas dois pontos com o sexto lugar (Dínamo), o último que lhe dá o direito de estar em competições europeias.

Caso houvesse alguma dúvida sobre sua posição, o dono do clube, Leonid Fedún, contraiu o coronavírus e precisou ser hospitalizado, disse Spartak em comunicado nesta quinta-feira.

Como não haverá rebaixamentos nesta temporada, Akhmat de Grozny, o lanterna, ou Rubin Kazan, ex-campeão da liga que agora é o penúltimo colocado, não têm interesse em continuar competindo.

Em vez disso, o Zenit quer continuar, embora seja mais do que provável que eles recebam o título mesmo sem jogar as partidas restantes; e o Krasnodar também, terceiro com os mesmos pontos que o Lokomotiv, pelo qual agora garantiu a fase preliminar da Liga dos Campeões.

Eles também estão apostando em retomar a temporada com o Rostov de Valeri Karpin, a equipe de revelação, que agora é a quarta, ou seja, jogará na Liga Europa.

Outro time que está mais do que interessado em jogar é o CSKA Moscow, quinto colocado e, sobrecarregado por problemas econômicos, aspira a jogar na fase preliminar da Liga dos Campeões para aliviar suas dificuldades financeiras.

Tudo acontece às custas da reunião de 15 de maio do comitê executivo da Federação Russa de Futebol, cujo presidente, Alexandr Diukov, é um forte defensor da retomada do torneio a todo custo.

Segundo esse plano, jogadores estrangeiros que atuam em clubes russos devem retornar à Rússia, se deixarem o país, em meados de maio, após o que passarão duas semanas em quarentena. O histórico Rotor e Khimki, primeiro e segundo classificados na divisão de prata do futebol russo, ascenderia diretamente à divisão de honra.

A Rússia é o sexto país do mundo com o maior número de infecções, com 177.160, embora o número de mortes seja muito baixo em relação à sua população -1.625-, mas nos últimos dias houve mais de 10.000 novos casos a cada 24 horas.