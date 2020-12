A promessa equatoriana que pode chegar... no Manchester United!

O Manchester United quer sair na frente de outros grandes nomes da Europa para conseguir um jogador que está fazendo barulho no Equador e cujo futebol já vem sendo de conhecimento da Europa.

Trata-se de Moisés Caicedo, um meia de 19 anos que se destaca pela grande capacidade de fazer bons lançamentos desde seu campo, pelo seu carisma e desempenho físico que o tornam um jogador polivalente do tipo que agrada os poderosos clubes do velho continente.

Conforme noticiado por 'Sport Witness' e pelo jornal 'AS', já teria sido feita uma oferta de quase cinco milhões de euros para o jovem jogador, que seria dado por 80% do seu passe, já que o Independiente quer ficar com os 20% restantes.

"Há muito interesse das equipes europeias, estamos conversando com uma equipe, certamente não o teremos em 2021. Por outros jogadores não recebemos ofertas", disse Santiago Morales no 'El Comercio', há alguns dias.

Na temporada passada já disputou 28 jogos, sendo 20 como titular, e marcou seis gols e deu duas assistências na sua primeira grande temporada pela equipa equatoriana, que já sabe que não conseguirá impedir o interesse da Europa por Mosiés Caicedo.