Simeone respondeu críticas de Klopp sobre o estilo do Atlético

O Atlético de Madrid suou para se manter vivo no Anfield, mas soube aproveitar suas oportunidades durante a partida para classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

A vaga veio com o placar de 3 a 2, que foi formado principalmente durante a prorrogação. O modo como o Atlético de Madrid jogou foi alvo de críticas de Klopp sobre o estilo da equipe espanhola.

"Estou completamente feliz com a performance. O que posso dizer? É muito difícil jogar contra um time como esse. Não entendo, sinceramente, como com essa qualidade que eles têm, porque eles jogam esse tipo de futebol. Quando eu vejo jogadores como Koke, Saul, Llorente, eles poderiam jogar futebol de verdade e não ficar no seu campo e jogar no contra-ataque", afirmou Klopp a "BT Sport".

Em seguida, Simeone respondeu ao conceder entrevista coletiva e disse que o objetivo do Atlético é sempre o mesmo: "Como o Atleti joga? Vencer. Com suas armas, mas para vencer. Respeitando sua identidade, respeitando as características dos jogadores que temos, explorando os defeitos dos rivais... é assim que jogamos", disse Simeone.