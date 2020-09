A ridícula oferta do Barça por Lautaro que a Inter nem quis escutar

O Barcelona ainda está comprometido com sua primeira opção, um Lautaro Martínez que parece financeiramente inatingível para a equipe do Barça. No entanto, as recentes saídas mantiveram a fé na contratação do atacante da Inter de Milão.

Nos últimos dias estava certo que o Barça daria tudo para tentar contratar o argentino e bem, de certa forma tem sido assim, porque segundo o 'Marca', os 'culés' já apresentaram uma oferta formal à Inter.

Acontece que a Inter nada mais faz do que fechar ainda mais as portas aos catalães. Pelo que dizem os referidos meios de comunicação, o Barça fez uma proposta de apenas 15 milhões de euros fixos e depois começou a falar sobre variáveis. Uma situação diante da qual a Inter nem quis negociar.

Foi o ponto culminante há duas semanas em que Josep Maria Bartomeu e a diretoria tentaram finalizar as suas opções por Lautaro. E isso com a ajuda de Jorge Mendes, a quem pediram para colaborar para fazer espaço no elenco.

O representante português fez a sua parte e afastou Nélson Semedo, enviando-o aos Wolves por cerca de 40 milhões de euros. Além disso, esteve perto de fechar, como intermediário, a ida de Jean-Clair Todibo para o Everton.

Junto com as saídas de Luis Suárez e Arturo Vidal, o Barça se viu com opções para tentar conquistar Lautaro. Porém, depois de um encontro com os agentes de Lautaro e com a presença do próprio Mendes, a oferta enviada à Inter foi decepcionante.

Na verdade, o jornal espanhol diz que só uma revira-volta inesperada daria vida a uma operação que foi realmente tocada. Lautaro foi visto de longe, mas agora ainda mais. A alternativa já é conhecida: Memphis Depay.