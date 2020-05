"A taça da Copa do Mundo quebrou quando chegamos na Itália"

Fabio Cannavaro, capitão do Seleção Italiana campeã mundial na Alemanha em 2006, confessou na terça-feira em uma live no Instagram que a taça recebida após vencer a final quebrou assim que ele voltou a Roma na mesma noite e que a autêntica só pode ser tocada sem luvas pelos campeões.

Cannavaro, ex-zagueiro do Real Madrid e atual treinador do Guangzhou Evergrande, conta histórias de sua carreira nas redes sociais há várias semanas e na terça-feira analisou o que aconteceu com ele depois de derrotar a França nos pênaltis no Estádio Olímpico de Berlim.

"A copa, a que você vê na televisão quando os jogadores vencem, é a verdadeira, a autêntica. É a que você conquista no campo, quando os jogadores tiram suas fotos. Então, no vestiário, os caras da FIFA chegam com uma mala, pegam o troféu e o levam embora. Eles te dão outra e vão embora", confessou Cannavaro durante a live.

"O que eles nos deram para voltar à Itália foi uma cópia e nós a quebramos assim que chegamos à Itália", acrescentou o italiano, que venceu a Liga Espanhola de 2007 com o Real Madrid de Fabio Capello.

"Quem não é campeão do mundo só consegue levantar a taça com luvas brancas, é algo que me parece certo. Ninguém pode tocá-la sem luvas, apenas quem é campeão do mundo", afirmou.

E ele continuou com uma história sobre a final da África do Sul de 2010, quando a Espanha conquistou a Copa do Mundo contra a Holanda.

"Quando fui para a África do Sul, fui entregar a taça para a Holanda ou Espanha em campo. Quando a taça chegou, peguei com as mãos e um homem da FIFA me disse: 'O que você está fazendo? Você precisa usar luvas'. E então disseram: 'Não, ele pode tocá-la sem luvas'", concluiu.