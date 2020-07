A última e melhor chance de revanche para o Chelsea

Depois de o Arsenal eliminar o Manchester City no sábado, é a vez de outros dois gigantes entrarem em campo para definir o segundo finalista da Copa da Inglaterra. O Chelsea enfrentará o Manchester United pela quarta vez no ano e está em busca de revanche.

Na Premier League, o time de Solskjaer venceu por 4 a 0 em casa e por 2 a 0 fora. Na Copa da Liga Inglesa, a vitória foi novamente para o United, com placar de 2 a 1 na casa dos 'blues'. O total de gols mostra uma superioridade ampla nos confrontos, com oito gols do time de Manchester e somente um do de Londres.

No entanto, na tabela do campeonato nacional, as campanhas mostram um desempenho parelho. Ambos os times disputam uma vaga na próxima Champions League, com o Chelsea somando apenas um ponto a mais após 36 rodadas.

Pela semifinal da Copa da Inglaterra, os dois gigantes ingleses voltaram a se enfrentar. Dessa vez, sem torcida e com apenas uma partida que vale a passagem para a grande final. É um único jogo que pode valer mais que os outros três, uma última oportunidade de vingança, que pode aproximar a equipe de Frank Lampard de um título nacional.