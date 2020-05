A volta da Bundesliga: nasce o novo futebol

O futebol vai sobrevivendo aos efeitos provocados pela pandemia do coronavírus. Alguns países da Europa já liberaram os treinamentos das equipes e até a retomada da competição, como é o caso da Alemanha.

A Bundesliga é a primeira grande liga da Europa que terá a sua competição retomada. Após receber a autorização do Governo alemão, a Bundesliga retomará as suas atividades no próximo sábado 16 de maio.

Mas como será o retorno? É preciso entender que o país germano tem mais de 170 mil casos confirmados de coronavírus e quase 8 mil mortes.

Diante desse cenário, a bola vai voltar a rola em meio a um rigoroso esquema de segurança. Primeiro, como era de se imaginar, todas as partidas serão realizadas com os portões fechados.

Além disso, as partidas terão um limite de 322 pessoas trabalhando nas dependências do estádio. Dentro de campo apenas 96 deles, ou seja, até os mascotes dos clubes foram proibidos.

Outra determinação é de que as trocas de camisas entre os jogadores estão proibidas e os próprios atletas terão que lavar os uniformes utilizados.

E o ápice do futebol também terá que ser contido. Os jogadores não poderão comemorar juntos os gols marcados, somente com "pequenos contatos com o cotovelo e os pés", com disse o diretor de futebol do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, em entrevista à "ESPN".

Por fim, os treinadores e os jogadores reservas deverão utilizar máscara e o protocolo de início, com a foto e cumprimentos estão vetdos.

Essas são as partidas da 26º rodada da Bundesliga:

Sábado 16 de maio (horário local)

15.30 horas: Borussia Dortmund-Schalke 04

15.30 horas: Hoffenheim-Hertha de Berlín

15.30 horas: ​RB Leipzig-Friburg

15.30 horas: ​Augsburg-Wolfsburg

15.30 horas: Düsseldorf-Paderborn

18:30 horas: Eintracht-Borussia Mönchengladbach

Domingo 17 de maio (horário local)

15:00 horas: Colônia-Mainz 05

18.00 horas: Union Berlin-Bayern de Munique

Segunda-feira 18 de maio (horário local)

20:30 horas: Werder Bremen-Bayer Leverkusen