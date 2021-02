Não deu para o Palmeiras no Mundial de Clubes, nos pênaltis, o Verdão foi derrotado pelo Al Ahly, do Egito, na disputa pelo terceiro lugar da competição.

Mas a temporada ainda não acabou para o Alviverde, que ainda tem a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E Abel Ferreira quer que a equipe aprenda a lição do Catar - confira no vídeo acima as palavras do técnico português.