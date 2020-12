Acabou a sequência do Barça: 38 partidas sem perder no Camp Nou

O golpe que o Barcelona sofreu na noite da última terça-feira pela Liga dos Campeões foi mais do que duro. Já parecia difícil que a Juventus pudesse vencer o time do Barça em uma competição na qual, até agora, a equipe de Ronald Koeman tinha sido tão sólida. Mas acabou com um verdadeiro balde de água fria com 3 a 0 para os 'bianconeri'.

Vitória contundente, com dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo incluídos, que quebrou a brilhante sequência da equipe 'culé' em casa. O Barça não se despediu apenas do primeiro lugar do grupo.

Como mostrado pelo 'Mundo Deportivo', a equipe de Ronald Koeman jogou ao mar uma sequência de 38 jogos sem perder no Camp Nou na Liga dos Campeões. O clube não perdia desde 1º de maio de 2013 nas semifinais contra o Bayern de Munique.

Ao todo, 34 vitórias e quatro empates foram acumulador em sequência pela entidade, com 112 gols a favor e apenas 20 contra. Um desempenho espetacular em casa no torneio europeu... até agora.

Esse bom trabalho na Champions League fica ainda mais acentuado se for analisado o papel da equipe na fase de grupos. Como 'MisterChip' destacou, o Barça não perde nesta primeira eliminatória em casa desde 2009 - contra o Rubin Kazan. Foi a melhor sequência de toda a competição - 33 duelos consecutivos.

Além disso, o 'culé' combinado havia encadeado 13 edições da Liga dos Campeões sendo o primeiro do grupo até esta terça-feira. E o mais curioso: ele nunca passou das quartas de final quando chegou no mata-mata como segundo do grupo.