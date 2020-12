Juve domina Barça no Camp Nou e 'rouba' liderança

Barcelona e Juventus chegaram ao Camp Nou já classificados, mas desejando garantir o primeiro lugar no grupo G. No 36º encontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o português não demorou para abrir o placar.

O primeiro gol do camisa 7 saiu aos 12 minutos, após cair dentro da área em dividida com Araujo e ter pênalti marcado. O atacante partiu para a cobrança e chutou no meio da meta, enquanto Ter Stegen caía para seu lado esquerdo.

O domínio inicial da Juventus levou o time visitante ao segundo gol logo aos 20 minutos com McKennie, que aproveitou cruzamento de Cuadrado vindo da direita e, sem marcação no meio da área, ampliou com um belo voleio.

Após o início intenso da equipe italiana, o Barcelona mudou sua postura, passou a manter a posse de bola no campo adversário e teve apenas três finalizações a gol antes do intervalo, sempre em tentativas de Lionel Messi sendo defendidas por Buffon.

O segundo tempo iniciou da mesma forma que o primeiro acabou, com Messi exigindo defesa do goleiro de 42 anos. Se parecia que o Barcelona esboçava uma reação, o time italiano acabou com essa impressão ao chegar ao terceiro.

Aos 51 minutos, Cristiano Ronaldo teve mais um pênalti para cobrar após Lenglet tocar com a mão na bola dentro da área. Dessa vez, o português bateu no seu lado esquerdo e Ter Stegen saltou para o lado oposto.

O duelo entre Messi e Buffon continuou, totalizando seis finalizações defendidas, com pelo menos três defesas difíceis. Griezmann também teve boa tentativa, mas acertou o travessão em cabeçada.

O jogo ainda teve uma marcação de pênalti a favor do Barcelona, mas o lance foi anulado por impedimento. Em seguida, o VAR anulou um gol de Bonucci também por posição irregular.

O resultado garante o primeiro lugar do grupo G para o time de Andrea Pirlo. Em segundo, o Barcelona também está classificado para as oitavas de final da Champions League, que será disputada entre fevereiro e março, com duelos definidos em sorteio marcado para a próxima segunda-feira.