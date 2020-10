A UEFA realizou nessa sexta-feira em Nyon, na Suíça, o sorteio dos grupos das Europa League 2020-21.

Confira os grupos da Europa League 2020-21!

Grupo A: Roma, Young Boys, Cluj e CSKA Sofia.

Grupo B: Arsenal, Rapid Viena, Molde e Dundalk.

Grupo C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Beer-Sheva e Nice.

Grupo D: Benfica, Standard Liege, Rangers e Lech Poznan.

Grupo E: PSV, PAOK, Granada e Omonoia.

Grupo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka.

Grupo G: Braga, Leicester, AEK Atenas e Zorya Luhansk.

Grupo H: Celtic, Sparta Praga, Milan e Lille.

Grupo I: Villarreal, Qarabag, Maccabil Tel Aviv e Sivasspor.

Grupo J: Tottenham, Ludogorets, Lask e Antwerp.

Grupo K: CSKA Moscou, Dinamo, Feyenoord e Wolfsberger.

Grupo L: Gent, Estrela Vermelha, Hoffenheim e Slovan Liverek.

Wolfsberg para o K e Liberec para o L

Antwerp completa o J

Sivassport fecha o Grupo I

Lille completa o Grupo H

Zorya Luhansk fecha o Grupo G

Rijeka no Grupo F

Omonoia cai no Grupo E

Lech vai para o D e será mais um rival do Benfica!

Nice completa o Grupo C

Dundalk cai no Grupo B

CSKA Sofia no Grupo A

Vamos ao pote 4

Hoffenheim no Grupo L

Com Gent e Estrela Vermelha!

Granada entra no Grupo E

Com PSV e PAOK

Feyenoord no Grupo K

Lask entra no Grupo J

Com Tottenham e Ludogorets

AZ Alkmaar no GrupoF

Com Napoli e a Real Sociedad

Maccabi cai no Grupo I

Com Villarreal e Qarabag

Milan no Grupo E

Pega Celtic e Sparta Praga

Rangers no Grupo D

Com Benfica e Liege!

Hapoel no Grupo C

Pega Leverkusen e Slavia Praga

AEK Athenas no Grupo G

Com Braga e Leicester!

Molde no Grupo B!

Com Arsenal e Rapid Viena

Cluj no Grupo A

Com Roma e Young Boys!

Vamos ao pote 3!

Grupo L tem Estrela Vermelha!

Pega o Gent!

Dinamo para o Grupo K!

Grupo do CSKA Moscou!

Real Sociedad no Grupo F!

Napoli e Real Sociedad juntos!

Ludogorest no Grupo J!

Primeiro desafio de Mourinho!

Qarabag no Grupo I!

Dasafio para o Villarreal!

Sparta Praga vai para o Grupo H

Grupo do Celtic!

Leicester no Grupo G

Briga boa para o Braga!

PAOK da Grécia no Grupo E!

Gregos pegam o PSV

Liege no Grupo D!

Sai o primeiro rival do Benfica de Jorge Jesus!

Slavia Praga no Grupo C!

Pega o Leverkusen!

Rapid Viena no Grupo B

Encara o Arsenal

O primeiro time do pote 2 é o Young Boys!

Grupo A com a Roma

Gent no grupo L!

CSKA Moscou no Grupo K!

Tottenham no Grupo J!

Villarreal no Grupo I!

O primeiro espanhol no sorteio vai para o Grupo I!

Celtic no Grupo H!

Braga no Grupo G!

O outro português vai para o grupo G!

Napoli no Grupo F!

Italianos no Grupo F!

PSV no Grupo E!

Holandeses no grupo E.

Benfica no Grupo D!

Os encarnados abrem o grupo D da competição!

Leverkusen no grupo c!

Alemães abrem o grupo C.

Arsenal vai para o Grupo B!

O primeiro time sorteado é a Roma!

Roma vai para o Grupo A!

Um convidado especial!

Ciro Ferrara ajudará Pedro Pinto no sorteio! O zagueiro italino fez parte da equipe do Napoli que venceu a competição em 1989 e depois chegou a Juve onde conquistou a Champions em 1996.

Começa o sorteio!

Quem serão os adversários de equipes como Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, Leicester City, Real Sociedad, Granada, Milan, Lille e Hoffenheim?

Lukaku, da Inter de Milão, é eleito o melhor jogador da competição!

O atacante belga deixa para trás nomes como Bruno Fernandes, do Manchester United, e Éver Banega, do Sevilla. O belga marcou 7 gols na última edição.

Começa a transmissão da UEFA!

A cerimônia começa com uma retrospectiva da útlima edição, que terminou com mais um título do Sevilla, que bateu a Inter de Milão na final.

Dois portugueses na disputa!

Benfica e Braga representam o futebol português na Europa League. Quais será os seus adversários? Confira!

As equipes estão distribuidas em 4 potes!

É bom lembrar que as equipes de uma mesma Federação não podem estar em um mesmo grupo, assim como times da Rússia e da Ucrânia, por uma decisão do Comitê Executivo da UEFA.

Esses são os potes para o sorteio da Europa League 2020-21.

Pote 1: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA de Moscú, Sporting de Braga, Gent, PSV e Celtic.

Pote 2: Dinamo de Zagreb, Sparta de Praga, Slavia de Praga, Ludogorets, Young Boys, Estrella Roja, Rapid de Viena, Leicester City, Qarabag, PAOK, Standard de Lieja e Real Sociedad.

Pote 3: Granada, Milan, Alkmaar, Feyenoord, AEK Atenas, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, Beer-Sheva e Cluj.

Pote 4: Zorya Luhansk, Lille, Niza, Rijeka, Dundalk, Liberec, Antwerp, Lech, Sivasspor, Wolsberg, Omonoia e CSKA Sofía.

Bom dia! Acompanhe com BeSoccer PT as emoções do sorteio da fase de grupos da Europa League 2020-21.