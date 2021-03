Cheveamento das semis:

O vencedor de Granada e Manchester United pega o vencedor de Ajax e Roma. Do outro lado da chave, quem avançar de Arsenal e Slavia Praga pega o vencedor de Dínamo Zagreb e Villarreal.

O último duelo é entre Dínamo Zagreb e Villarreal

Um duelo entre croatas e espanhóis.

Ajax e Roma!

Holandeses contra italianos!

O Arsenal pega o Slavia Praga!

Os 'gunners' enfrentam o tchecos!

O primeiro confronto é entre Granada e United

Os espanhóis encaram os ingleses!

Acompanhe o sorteio em direto

Gaël Clichy, jogador francês com passagens por clubes como Arsenal e Manchester City será o responsável por retirar as bolinhas dos potes.

Com a palavra, Giorgio Marchetti, Secretário-Geral da UEFA

Giorgio Marchetti, Secretário-Geral da UEFA, explica a dinâmica do sorteio e lamenta a ausência dos representantes dos clubes em Nyon, devido as restrições provocadas pelo coronavírus.

Começa o sorteio!

Pedro Pinto, começa a apresentação dos oito clubes classificados para essa fase da Europa League.

Quando os jogos serão disputados?

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer no 8 de abril. A volta será realizada no dia 15 do mesmo mês. A ida das semis acontecem no dia 29 de abril, enquanto a volta no dia 6 de maio. A grande final está marcada para 26 de maio em Gdansk, na Polônia.

Conheça a dinâmica do sorteio

O sorteio será livre pela primeira vez nessa edição, ou seja, sem cabeças de chave ou restrições por país. Hoje também será conhecido o mando das semifinais.

Os classificados são:

Arsenal, Manchester United, Granada, Villarreal, Dínamo Zagreb, Ajax, Roma e Slavia Praga

O sorteio da Europa League começa em instantes

Bom dia, seja muito bem-vindo ao sorteio das quartas de final da Europa League 2020-21. A cerimônia terá início às 13h (horário local) e acontecerá em Nyon, na Suíça.