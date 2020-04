Adama Traoré continua entre os objetivos do Arsenal e Liverpool

Segundo o jornal 'Express', Arsenal e Liverpool querem Adama Traoré (24). O atacante conseguiu fazer Klopp se apaixonar pela grande temporada que estava fazendo até a paralisação por conta do COVID-19.

E é que o atacante marcou quatro gols e deu sete assistências em 28 jogos na Premier e é uma das estrelas do Wolves, que levou seus serviços por 20 milhões de euros. Foi a assinatura mais cara do clube.

Adama Traoré está no auge de sua carreira, embora seu preço (80 milhões de euros) possa assustar esses dois grandes nomes da Premier na crise econômica causada pela pandemia. Uma quantia muito distante de seu valor no Barça, que era de 18 milhões.

O ex-time juvenil da La Masia é um elemento importante no Wolves e conhece a Premier League perfeitamente, uma liga que ele ingressou em 2015 quando assinou pelo Aston Villa. Ele foi para Middlesbrough e, após um retorno malsucedido a Barcelona, ​​assinou no verão de 2018 o time de Nuno Espírito Santo.

O agente do jogador não descarta uma saída para um grande problema, mas ele expressou sua preocupação com as consequências que o coronavírus poderia ter no futuro de Adama Traoré, já que ele tinha um mercado antes da paralisação. Agora, tudo vai depender dos Wolves.