Última hora: coronavírus impacta o mundo do futebol

Real Madrid não vai à Itália para jogar a Youth League

O Real Madrid deveria enfrentar a Juventus na quarta-feira, na fase eliminatória da Youth League, mas, após a proibição do governo de voar entre Espanha e Itália, a equipe de Madri teria pedido à UEFA para adiar a partida.

Coronavírus mudaria a pré-temporada do Liverpool

A equipe de Klopp teria descartado a turnê asiática que planejou para se preparar para a próxima temporada. O coronavírus forçou a diretoria a rever os planos.

Milhões de fãs afetados no futebol

A decisão de jogar com portões fechados na Espanha deixa quase um milhão e meio de torcedores sem seu encontro semanal com seus times. Uma razão pela qual vários clubes pedem a suspensão do campeonato, além de argumentar pela segurança dos jogadores.

OFICIAL: City-Arsenal, adiado

Conforme os clubes informaram, o duelo foi adiado depois que vários membros do Arsenal entraram em contato com Evangelos Marinakis, presidente do Olympiacos, no último evento da Liga Europa. O dono do time grego teve o teste de coronavírus positivo.

Libertad-Boca Juniors, a portas fechadas

O governo paraguaio determinou que os eventos esportivos deveriam ser realizados a portas fechadas. Portanto, além do campeonato nacional, o jogo da Libertadores entre a Boca Juniors e Libertad será afetado.

Sevilla-Roma, sem público nem imprensa

O estádio Ramón Sánchez-Pizjuán não terá espectadores em suas arquibancadas. Também não haverá treinamento prévio e os protagonistas não atenderão a imprensa antes nem depois da reunião.

Sindicatos pedem a suspensão de duelos europeus

Os sindicatos de jogadores de futebol da Espanha e da Itália pediram à UEFA para suspender vários jogos europeus: Inter-Getafe, Sevilla-Roma e Barcelona-Napoli.

As medidas contra o avanço do coronavirus de 10 de março de 2020

"Não temos medo de contágio, estamos protegidos em um hotel"

Thomas Partey foi o jogador de futebol do Atlético de Madrid que deu a conferência de imprensa antes do duelo contra o Liverpool com Simeone. O meia ganês foi interrogado sobre a partida, mas também pela epidemia de coronavírus que deixa metade da Europa em alerta.

O UD devolve o dinheiro da partida contra o Girona

O UD Las Palmas reage ao encerramento dos jogos dos próximos dias decretados pela LaLiga e devolverá o dinheiro dos ingressos ou trocará por outro jogo aberto.

Cristiano, no Funchal e longe do coronavírus

Hoje Cristiano Ronaldo está no Funchal, na Madeira, com sua família e não na Itália. Dessa forma, o português evita estar em uma das áreas de risco e pode passar dias com a família.

Klopp ficou irritado com uma questão do coronavírus e ficou com raiva do jornalista

Jürgen Klopp tem uma tarefa para superar seus cinco sentidos: rastrear o Atlético de Madrid nas eliminatórias da Liga dos Campeões. No entanto, na conferência de imprensa antes do jogo, havia também espaço para o treinador do Liverpool ficar com raiva de um repórter por conta do coronavírus.

Oviedo, o mais punido após a decisão do governo

O governo da Espanha proibiu que houvesse público nas partes durante as próximas duas semanas. O clube mais afetado na Segunda Divisão é o Oviedo, com dois jogos em casa.

Petagna abriu um financiamento coletivo para ajudar as pessoas afetadas

Matteo Petagna, jogador de futebol italiano, lançou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar as pessoas afetadas pelo coronavírus nos hospitais italianos.

Declaração do Barça sobre o coronavírus

O Barcelona anunciou, por meio de comunicado, que devolverá o dinheiro dos ingressos comprados em casa contra o Napoli e Leganés, bem como a viagem a Mallorca.

As autoridades do futebol italiano e europeu avaliam as possibilidades para o futuro da Serie A caso o avanço do coronavírus exija o fim do campeonato.

Champions e Europa League estão ameaçadas

Os governos de Itália e Espanha confirmaram a suspensão de todos os voos entre os dois países, avanço no bloqueios de transporte que pode causar problemas para a realização das competições continentais.

Clubes espanhóis pedem adiamento de jogos

Diante da decisão de fechar portões dos estádios espanhóis nas duas próximas rodadas, clubes como o Zaragoza e o Celta de Vigo se posicionaram defendendo a remarcação desses confrontos.

Alemanha x Itália não terá torcidas

A Federação Alemã confirmou que a partida da seleção contra a Itália terá portões fechados devido ao risco de propagação do coronavírus. O amistoso está marcado para 31 de março.

A LFP confirmou que todas as partidas tando da Ligue 1 como da Ligue 2 serão jogadas a portas fechadas até 15 de abril para evitar o contágio por coronavírus.

As medidas para evitar o avanço do coronavírus também afeta diretamente o futebol na Polônia, onde as autoridades determinaram que jogos tenham portões fechados até uma nova ordem.

O técnico do Manchester City lamentou, em entrevista coletiva, as restrições no mundo do futebol devido ao avanço do coronavírus, mas demonstrou estar consciente da necessidade de seguir as instruções das autoridades.

Bayern-Chelsea, também a portas fechadas

Segundo o jornal 'Bild', a partida entre Bayern de Munique e Chelsea no retorno das oitavos de final da Liga dos Campeões será disputada sem público devido ao risco de contágio de coronavírus.

Austrália renuncia às eliminatórias para a Copa do Mundo

A Federação Australiana de Futebol anunciou que a equipe não jogará as partidas de classificação para a Copa do Mundo de 2022, marcadas para março e junho, em função dos riscos de contágio de coronavírus.

Jogos do Real Madrid contra Eibar e Valência, sem público

O Real Madrid, em anúncio após as determinações de LaLiga e do Governo para fechar as arquibancadas por medo do coronavírus, confirmou que os jogos contra Eibar e Valência serão disputados sem a presença de público.

Dono de clubes dá positivo para coronavírus

Evangelos Marinakis, proprietário de Olympiacos e Nottingham Forest, confirmou que deu positivo para o coronavírus. Ele fez isso em sua conta do Instagram e pediu calma e compreensão.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira medidas restritivas para evitar o avanço do coronavírus. A próxima rodada da Liga NOS e da 2.ª Liga será realizada sem a presença de público.

O Governo da Espanha proibiu a realização de eventos com público nos próximos 15 dias. Desta forma, a primeira e segunda divisão do campeonato nacional terá jogos disputados com portas fechadas.

O jogo desta quarta-feira na Bundesliga, entre o Borussia Mönchengladbach e o Köln, será disputado com portões fechados. É a primeira vez na história do campeonato que não haverá torcida em uma partida. Na Alemanha, 1.139 casos foram confirmados pelas autoridades locais.

Leganés fecha treinamentos

O Leganés confirmou que o treinamento desta terça-feira foi realizado a portas fechadas para reduzir riscos de contágio na preparação para o jogo contra o Valladolid.

Osasuna suspende a venda de ingressos para Real Sociedad

Osasuna decidiu suspender, pelo menos por enquanto, a venda de ingressos para o jogo contra a Real Sociedad. O clube afirmou ter recebido a indicação como medida preventiva para evitar a disseminação do COVID-19.

Nesta terça-feira, foi confirmado que o encontro entre Barcelona e Napoli, partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, será disputado com portões fechados. A decisão foi tomada pelo governo da Catalunha após reunião com o clube.

Campeonato Espanhol pode ter portas fechadas

A preocupação na Espanha por causa do coronavírus pode afetar a Liga Espanhola. A organização da competição está em contato com o Ministério da Saúde e pode decidir fechar as portas nas competições da Primeira e da Segunda Divisão.

As autoridades de Paris anunciaram que a partida entre PSG e Borussia Dortmund, marcada para a quarta-feira, não terá público e será disputada a portas fechadas para impedir a propagação do coronavírus.

Inter retira sua equipe da Youth League

A preocupação na Itália sobre o risco de infecção pelo coronavírus é tanta que a Inter de Milão decidiu retirar sua equipe da Youth League. Portanto, a equipe transalpina é eliminada da competição.

A Itália anunciou nesta segunda-feira, 9 de março, a suspensão de todas as atividades esportivas até 3 de abril. Desta forma, a Série A fica paralisada até novo anúncio, assim como o restante das competições nacionais. A Liga dos Campeões e a Liga Europa, por enquanto, ainda estão de pé, embora a portas fechadas.

Mais de 100.000 casos e mais de 4.000 mortes

114.544 casos confirmados e 4.026 mortes em todo o mundo são os números do coronavírus registrados até a manhã desta terça-feira, 10 de março de 2020.