Barcelona vai aumentar a intensidade dos treinos

Após a primeira etapa do retorno do futebol, o contato com os treinamentos, o Barcelona já está trabalhando para acelerar a preparação da equipe.

'AS' informou que nesta semana haverá um passo em frente para os preparadores físicos do time, embora ainda precisem se adaptar para realizar a preparação sem o contato normal entre os atletas.

Haverá circuitos mais exigentes, desaceleração, paradas bruscas, mudanças de ritmo e direção... Diversos movimentos mais fortes e mais próximos ao nível de exigência das partidas. O jornal fala ainda em "sessões curtas e muito intensas".

A lesão de Samuel Umtiti, a primeira de muitas que estão para vir após o imprevisto da pandemia, força o Barcelona a prestar atenção detalhada ao seu trabalho de prevenção.

O objetivo é que os jogadores atinjam 50% da condição física até o final da semana. Se o plano é voltar em 12 de junho, a equipe precisa ter pressa, mas cuidado para evitar lesões com sobrecarga.