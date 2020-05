Arthur pode ser multado por não seguir protocolo

O Barcelona voltou a treinar há poucos dias e os clubes espanhóis já foram criticados por possíveis violações de protocolo ou pelos diferentes padrões usados.

Nesta segunda-feira, a polêmica é no time catalão, ​​onde Arthur foi treinar em um veículo diferente do usado na semana passada.

Um detalhe simples, mas proibido e que não respeita as regras assinadas com LaLiga para o retorno do treinamento.

'AS' explicou que na sexta-feira Arthur chegou a um Range Rover nas instalações do Barcelona e nesta segunda-feira ele foi com uma Ferrari.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, já afirmou no domingo que serão os próprios clubes que multarão os jogadores que não cumprem os procedimentos.

Na Bundesliga, o escândalo de Salomon Kalou terminou em suspensão.