Kalou pede desculpas após vídeo violando regras no Hertha

O futebol alemão viveu uma polêmica nesta segunda-feira após a publicação de um vídeo transmitido por Salomon Kalou no qual ele aparecia desrespeitando as medidas de segurança. O Hertha Berlin puniu o jogador, que pediu desculpas públicas.

"Salomon Kalou violou as regras internas fundamentais da equipe e exibiu um comportamento inadequado para a situação, o que não corresponde às regras de conduta do clube. O Hertha BSC, portanto, decidiu suspendê-lo das operações de treinamento e jogo com efeito imediato" disse o clube em comunicado.

Michael Preetz, diretor-geral Hertha Berlin, também falou sobre o caso: "Salomon Kalou não só causou muitos danos ao Hertha BSC com seu vídeo, mas especialmente na discussão social atual sobre a retomada do jogo e o papel do futebol profissional. Dá a impressão de que jogadores não levam o coronavírus a sério. No entanto, gostaria de enfatizar expressamente que chamamos a atenção de todos para os padrões de higiene e distância e garantimos que eles sejam rigorosamente respeitados", afirmou.

O próprio Kalou saiu para pedir desculpas. "Sinto muito se dei a impressão de não levar a Covid-19 a sério. Peço desculpas por isso. É o contrário, porque estou especialmente preocupado com as pessoas na África, porque os cuidados médicos não são tão bons quanto na Alemanha. Eu realmente não pensei e estava feliz por nossos testes terem dado negativo. Eu também quero me desculpar com aqueles que apareceram nos vídeos sem saber", disse o jogador.