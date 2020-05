Hertha Berlin derrota Hoffenheim com golaço de Matheus Cunha

O Hertha Berlin saiu de casa na 26ª rodada da Bundesliga para enfrentar o Hoffenheim neste sábado no retorno do futebol à Alemanha.

Sem a influência da torcida, os visitantes conseguiram três pontos que o afastam da zona de rebaixamento e que começaram a ser conquistados com Akpoguma e Ibisevic.

No entanto, Matheus Cunha foi o responsável pelo grande lance do jogo. Aos 73 minutos, o brasileiro recebeu lançamento do campo de defesa e, colado na linha lateral direita, se livrou do marcador demonstrando grande habilidade para avançar pela linha de fundo, ficar na cara do gol e mandar para o fundo da rede com um chute cruzado e sem ângulo.

O atacante de 20 anos que saiu do RB Leipzig em janeiro por 18 milhões de euros foi destaque do Brasil no Pré-Olímpico e já soma três partidas seguidas marcando com o time alemão.

Com a vitória, o Hertha fica com 31 pontos e é o 11° colocado na Bundesliga. O Hoffenheim é o 9° e tem 35.