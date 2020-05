OFICIAL: Bundesliga austríaca retorna em 2 de junho

A Bundesliga Austríaca, suspensa em meados de março devido ao coronavírus, será retomada a portas fechadas em 2 de junho, enquanto a final da Copa ocorrerá em 29 de maio, de acordo com o cronograma acordado na quarta-feira após o governo dar luz verde para reiniciar a competição.

A conferência do clube concordou nesta quarta-feira que a temporada, que tem dez rodadas restantes, será concluída para o fim de semana de 4 e 5 de julho, o que implica que as equipes jogam dois jogos por semana.

A fase de qualificação para a Liga Europa deve terminar em 15 de julho, informou a rádio austríaca ORF. "Muitos apoiaram a escolha de um programa o mais curto possível", explicou o presidente da Bundesliga, Christian Ebenbauer.

O técnico disse que ainda não foi decidido se é possível permitir a troca de cinco jogadores durante as partidas.

Antes de retomar o treinamento nesta sexta-feira, jogadores, treinadores e o restante da equipe devem passar por testes para verificar se não estão infectados com coronavírus.

As partidas serão disputadas com as arquibancadas vazias e foi estabelecido que, no caso de um jogador ter um resultado positivo, ele fica em quarentena enquanto o resto do time - incluindo a equipe técnica - continuará treinando e jogando limitando os contatos sociais fora do campo com testes de PCR frequentes.

O monitoramento frequente visa detectar possíveis casos precocemente e, portanto, conter infecções, para que a competição possa continuar até o final.

As equipes também terão um diário de saúde no qual serão anotadas medições de temperatura e outros dados que permitirão apreciar qualquer variação na saúde dos jogadores.

LASK Linz lidera a Liga com três pontos de vantagem sobre o Salzburgo, vencedor do título nas últimas seis temporadas. Esta equipe jogará a final da Copa no dia 29 de maio contra o Austria Lustenau.

Na Áustria, um país de 8,8 milhões de habitantes, quase 16.000 casos foram detectados, com 623 mortes por COVID-19.