Sterling, sem pressa de voltar: "Membros da minha família morreram... "

O jogador de futebol do Manchester City, Raheem Sterling, disse que não estava com medo de jogar novamente, mas disse que tem seus "receios" em começar antes que seja seguro.

"O momento em que voltamos deve ser um momento não apenas por razões de futebol, mas também seguro não apenas para os jogadores de futebol, mas também para toda a equipe médica e árbitros", disse Sterling em seu canal no YouTube.

Sterling também confessou ao 'The Sun' que havia perdido um parente: "Um amigo muito próximo que perdeu a avó. Membros da minha família também morreram... ".

"Acho que quando essas pessoas e os jogadores estiverem seguros e você cuidar do bem-estar deles, é o momento certo para voltar. Até lá... não é que eu esteja com medo, mas tenho meus receios e penso no que poderia ser o pior resultado. Ao mesmo tempo, estou ansioso por isso e quero que tudo corra bem quando voltarmos", disse o inglês.

A Premier League colocou seu plano de retorno focado no início de junho. Além disso, o governo britânico anunciou que o esporte profissional não poderá retornar antes de 1º de junho, deixando a porta aberta para isso após essa data.