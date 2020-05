Por que o jogo entre Hannover 96 e Dynamo Dresden foi adiado?

Os torcedores alemães voltaram a ter o prazer do futebol semanal, mesmo que dentro de uma 'nova realidade'. No entanto, nem todos os times já podem voltar a campo na segunda divisão do país.

A partida entre Hannover 96 e Dynamo estava prevista para este domingo, mas terá que esperar porque dois jogadores do time de Dresden deram positivo para o novo coronavírus.

Automaticamente após os resultados, toda a equipe teve que entrar em quarentena por 14 dias, iniciados em 10 de maio.

A necessidade de isolar o time exigiu que a partida fosse adiada, e segue pendente de definição do ajuste no calendário para ter uma nova data.