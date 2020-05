Vinicius definiu a ansiedade de todos: "Temos que sentir a bola"

O brasileiro Vinicius Junior assegurou nessa sexta-feira que é "difícil" treinar com as medidas de segurança impostas pelo governo para evitar a propagação do coronavírus, que paralisou o mundo do futebol há alguns meses.

“Estamos fazendo um pouco de tudo: academia, bola, mobilidade... É um grande passo para nós. Temos que sentir a bola, pois há muito tempo que não jogavamos e estavamos juntos. O mais importante é desfrutar do momento, ainda que se trate de uma situação anormal. Treinar assim é difícil e de certo modo parece que você está voltando de uma lesão", disse a 'Real Madrid TV'.

O jovem atacante se mostrou entusiasmado com a possibilidade de voltar a treinar no CT de Valdebebas: "Estou muito contente em voltar, de treinar com toos os jogadores e de vestir essa camida aqui na 'Ciudad Real Madrid'. Estou feliz e agora temos que treinar muito", completou Vini.