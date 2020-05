Serie A pode voltar em 13 de junho

Já existe uma data possível para o retorno do futebol na Itália. A Lega Calcio propôs o dia 13 de junho como uma possível data para a retomada da Serie A.

Uma proposta que surgiu logo após Vincenzo Spadafora, ministro de Esportes da Itália, confirmou que a partir de 18 de maio seria possível que os clubes treinassem em suas instalações.

A sugestão está agora nas mãos do governo italiano, que finalmente decidirá se aceita ou não essa data já marcada no calendário para retomar um dos campeonatos mais importantes do mundo e que tem 12 rodadas pela frente.

"No que diz respeito à retomada da atividade esportiva, foi indicado, de acordo com as decisões do governo e de acordo com os protocolos médicos que protegem os jogadores, a data de 13 de junho para a retomada do campeonato", pode ser lido na nota oficial fornecida pela liga da Serie A.