Wu Lei propõe uma saudação anti COVID-19

O COVID-19 obriga a manter a distância social. Esta é a única maneira de evitar contágios.

Mas Wu Lei acredita que bons costumes devem ser mantidos. Ele aposta em cumprimentar o rival, mas com uma fórmula que não envolva riscos.

Como 'AS' corretamente aponta, Wu Lei aposta no 'gong shou'. É uma saudação que consiste em fechar o punho da mão direita. Acima, coloca-se com a palma da mão esquerda. As mulheres fariam isso ao contrário.

Essa saudação é praticada há mais de 2.000 anos na China. Wu Lei acredita que seria bom estender essa prática no futebol espanhol. Vamos ver se fica na moda.