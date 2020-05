OFICIAL: os contratos na Premier poderão ser prorrogados após 30 de junho

Os clubes da Premier League poderão estender os contratos dos jogadores que terminam em 30 de junho para poder terminar a temporada.

"Foi alcançado um acordo para que clubes e jogadores possam prorrogar contratos entre 30 de junho e o final da temporada", afirmou a Premier em comunicado.

Vários jogadores, como Willian, do Chelsea, e Jan Vertonghen, do Tottenham Hotspur, terminam o contrato com seus clubes em 30 de junho, e agora podem terminar a temporada se chegarem a um acordo.

"O que decidimos é garantir que os clubes possam terminar a temporada com o mesmo time que tinham antes da suspensão da campanha", disse Richard Masters, presidente executivo da Liga.

Os clubes têm até 23 de junho para chegar a um acordo com os jogadores.